Март, 27 в 20:03

В Офисе президента Украины отреагировали на использование в рекламе и названиях торговых марок тематики ВСУ и других символов отражения российской агрессии.

Сейчас готовятся изменения в законодательство в этой сфере. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

— Возмущению нет предела, когда читаешь о предложении эпиляции на фоне наших военных и под лозунгами помощи ВСУ или когда встречаешь различные напитки, в частности алкогольные, в наименовании которых используются названия городов Украины, история которых полна не только героизмом, но и трагедией, — отметил он.

Смирнов подчеркнул, что реклама не должна содержать информацию или изображения, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия.

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— Законодательство запрещает размещать рекламу, которая может нанести вред лицам, государству или обществу. Так же правовая охрана торговой марке предоставляется в случае, если эта торговая марка не противоречит публичному порядку или общепризнанным принципам морали, — написал он.

По словам Смирнова, сегодня состоялась встреча с Госпродпотребслужбой и Украинским национальным офисом интеллектуальной собственности и инноваций. Эти регуляторы отвечают за защиту прав потребителей и рекламы, а также интеллектуальной собственности.

Было принято решение запустить горячие линии в обеих структурах, в частности в территориальных органах — для оперативного реагирования на подобные случаи.

— Параллельно запустили процесс подготовки законодательных изменений, которые сделали бы процесс превентивного реагирования государства на подобные случаи недобропорядочной деятельности, нарушающей нормы общественной морали, быстрым и понятным, а ответственность за нарушения более ощутимой, — добавил Смирнов.

Отметим, что с начала полномасштабной войны на рынке появились редиска Азовсталь, лимонад Чернобаевка, напиток Буча Комбуча, колготы с надписью ВСУ.

Использование тематики войны в таком контексте вызвало возмущение украинцев, особенно когда эксплуатировали названия, которые ассоциируются с трагедиями.