Корректировал огонь по аэропорту Кривого Рога: СБУ задержала еще одного агента ФСБ

Март, 27 в 17:08

СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного агента ФСБ, проводившего разведывательно-подрывную деятельность на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что его разведданные передавали российским оккупантам именно тогда, когда аэродром Кривого Рога страдал от вражеских ракетных ударов.

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Также он посылал агрессору координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе школ и колледжей.

Эта информация была нужна захватчикам для подготовки новых воздушных атак на украинский город.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины.

– По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, бывший работник одного из мощнейших промышленных гигантов региона. В мае прошлого года кадровый сотрудники 5 службы ФСБ дистанционно привлек его к негласному сотрудничеству. Для вербовки враг использовал один из прокремлевских телеграмм-каналов, где фигурант активно высказывался в поддержку вооруженной агрессии РФ, — говорится в сообщении.

Для выполнения вражеских задач предатель объезжал город и производил скрытую фотофиксацию инфраструктуры. После чего отправлял “отчет” в ФСБ в виде отметок на электронных картах, медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием объектов с прилегающей территорией.

Во время обыска у злоумышленника был изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.