Оккупанты обстреляли Славянск, по меньшей мере двое погибших и 25 пострадавших

Март, 27 в 13:57

Российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Обновлено в 14:00 В Офисе генпрокурора сообщили, что два человека погибли, по меньшей мере двадцать пять граждан получили ранения различной степени тяжести. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

— Взрывной волной и обломками снарядов повреждены 6 частных домовладений, 3 многоэтажных дома и 15 автомобилей. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Разбор завалов продолжается, — говорится в сообщении.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Еще один день, который начался с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие различной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов, — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что все российские террористы будут разбиты, а причастные к агрессии понесут ответственность.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидировали пожары трех авто. Кроме того, спасен один человек.

По данным главы ОВА Павла Кириленко, россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С300.

— По меньшей мере один человек погиб, 25 раненых, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов, — сообщил он.



Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.