РФ на временно оккупированных территориях планирует увеличить количество правоохранителей для репрессий населения

Март, 27 в 14:16

Оккупанты на временно захваченных территориях хотят привлечь 105 тыс. правоохранителей для борьбы с “экстремизмом”.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Правоохранителей планируют набрать из бывших милиционеров и коллаборационистов. По факту “экстремисты” на ВОТ это украинцы, поэтому задача полицаев будет репрессировать местное население, – говорится в сообщении.

Также как сообщает ЦНС оккупанты планируют привлечь религиозные и молодежные движения для “борьбы с экстремистской идеологией”.

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Фактически подконтрольные кремлю деятели будут заниматься идеологической обработкой местных и выявлять тех, кто не поддается такой обработке.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонщины российские военные угрожают людям физической расправой для того, чтобы заставить украинцев получать российский паспорт.