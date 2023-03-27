Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ на временно оккупированных территориях планирует увеличить количество правоохранителей для репрессий населения

Анастасия Кожушко, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Оккупанты на временно захваченных территориях хотят привлечь 105 тыс. правоохранителей для борьбы с “экстремизмом”.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

– Правоохранителей планируют набрать из бывших милиционеров и коллаборационистов. По факту “экстремисты” на ВОТ это украинцы, поэтому задача полицаев будет репрессировать местное население, – говорится в сообщении.

Также как сообщает ЦНС оккупанты планируют привлечь религиозные и молодежные движения для “борьбы с экстремистской идеологией”.

Сейчас смотрят

Фактически подконтрольные кремлю деятели будут заниматься идеологической обработкой местных и выявлять тех, кто не поддается такой обработке.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонщины российские военные угрожают людям физической расправой для того, чтобы заставить украинцев получать российский паспорт.

Читайте
На Херсонщине оккупанты отбирают у местных автомобили с прицепами и вывозят награбленное — Генштаб

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка