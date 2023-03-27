РФ на временно оккупированных территориях планирует увеличить количество правоохранителей для репрессий населения
Оккупанты на временно захваченных территориях хотят привлечь 105 тыс. правоохранителей для борьбы с “экстремизмом”.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
– Правоохранителей планируют набрать из бывших милиционеров и коллаборационистов. По факту “экстремисты” на ВОТ это украинцы, поэтому задача полицаев будет репрессировать местное население, – говорится в сообщении.
Также как сообщает ЦНС оккупанты планируют привлечь религиозные и молодежные движения для “борьбы с экстремистской идеологией”.
Фактически подконтрольные кремлю деятели будут заниматься идеологической обработкой местных и выявлять тех, кто не поддается такой обработке.
Напомним, на временно оккупированной части Херсонщины российские военные угрожают людям физической расправой для того, чтобы заставить украинцев получать российский паспорт.