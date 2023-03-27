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Факты / Україна

Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. РФ несет значительные потери, но продолжает наступать — Сырский

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки Бахмутского направления.

Об этом сообщает Military Media Center.

Указано, что в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, препятствующих эффективному выполнению боевых задач.

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Командующий также принял ряд решений, направленных на усиление наших возможностей по сдерживанию и нанесению поражения врагу.

— Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское наступление и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы, — сказал он.

Сырский добавил, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

— Мужество и героизм наших воинов в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке, — подчеркнул он.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что главной предпосылкой для замедления наступления оккупационных российских войск на Бахмутском направлении является грамотная оборона и грамотное проведение оборонительной операции.

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Источник: Military Media Center

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