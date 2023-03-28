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Факты / Україна

Взрывы в Днепре: ПВО сбила уже несколько вражеских дронов

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
Взрывы в Днепре: ПВО сбила уже несколько вражеских дронов

Вечером 27 марта в Днепре прогремело несколько взрывов.

Обновлено 23:00. По предварительной информации, на Днепропетровщине есть сбитие вражеских дронов Shahed-136, которыми РФ атаковала Украину.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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— Враг атакует Украину шахедами. Атакуют с севера и с юго-восточного направления — Брянской области и восточное побережье Азовского моря, — сказал он.

Ранее о взрывах в Днепре сообщали местные жители в социальных сетях.

В то же время председатель облсовета Николай Лукашук призвал жителей Днепра не игнорировать воздушную тревогу, которую объявили на территории области в 21:55.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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