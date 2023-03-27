В ближайшие недели они будут перспективой №1 для РФ: эксперт об ожесточенные боях в двух городах Украины

Март, 27 в 13:57

Бахмут и Авдеевка являются ключевыми городами, на которые нацелена Россия, так что в ближайшие недели они станут для врага “перспективой номер один”.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил работник СБУ (2004-2015), консультант комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Иван Ступак.

Что касается Бахмута, то он очень осторожно говорит, что ситуация меняется в лучшую сторону для Украины.

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– На Бахмутском направлении россияне двигаются. Если посмотреть на карту, то они себе выбрали две ключевые точки, которые являются приоритетными — Бахмут и Авдеевку. Они даже схожи по ситуации. Эти города по ситуации приближены к окруженным, россияне все для этого делают. Но мы очень осторожно говорим о том, что такое плато выходит, по крайней мере, в Бахмуте – россияне уже не могут так активно двигаться, как это было месяц назад, но они еще и не отступают, – говорит он.

Кроме того, он отметил, что силы армии РФ уже действительно иссякают, но могут быть где-то и резервы, и дополнительные мобилизованные.