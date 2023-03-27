Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Все в дыму: в центре Донецка раздались взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Все в дыму: в центре Донецка раздались взрывы

В центре временно оккупированного Донецка раздались взрывы.

Об этом на своей странице в Telegram написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он опубликовал соответствующее видео, на котором видно, что город в дыму.

Сейчас смотрят

О причинах “хлопка” в городе пока не известно. Официального подтверждения информации о взрывах тоже нет.

Напомним, что во вторник, 21 марта, в Донецке произошли “хлопки”. Там был поражен склад с вражескими боеприпасами и ликвидированы российские оккупанты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка