Март, 27 в 12:21

В центре временно оккупированного Донецка раздались взрывы.

Об этом на своей странице в Telegram написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он опубликовал соответствующее видео, на котором видно, что город в дыму.

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О причинах “хлопка” в городе пока не известно. Официального подтверждения информации о взрывах тоже нет.

Напомним, что во вторник, 21 марта, в Донецке произошли “хлопки”. Там был поражен склад с вражескими боеприпасами и ликвидированы российские оккупанты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: скрин с видео