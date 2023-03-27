Все в дыму: в центре Донецка раздались взрывы
Требует проверки
В центре временно оккупированного Донецка раздались взрывы.
Об этом на своей странице в Telegram написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Он опубликовал соответствующее видео, на котором видно, что город в дыму.
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О причинах “хлопка” в городе пока не известно. Официального подтверждения информации о взрывах тоже нет.
Напомним, что во вторник, 21 марта, в Донецке произошли “хлопки”. Там был поражен склад с вражескими боеприпасами и ликвидированы российские оккупанты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: скрин с видео