Март, 27 в 11:04

В результате масштабной спецоперации в Харьковской и Донецкой областях контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что в состав группы входило восемь местных жителей. Один из них использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и удостоверение журналиста.

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— Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории регионов. В зоне особого внимания врага были маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ, — говорится в сообщении.

Также агенты разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений ВСУ в прифронтовых районах востока Украины и в Днепропетровской области.

Кроме того, во время временной оккупации Изюма и Балаклеи фигуранты подбирали кандидатов в состав местных оккупационных администраций.

Собирали данные о станциях, на которых разгружают вооружение. СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ / 6 фотографий

Контрразведчики поэтапно задокументировали преступные действия российских агентов и задержали четырех участников сети. Еще четверо — находятся на территории РФ. В отношении них продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав входил агент, который ранее был завербован почетным консулом РФ в Харькове.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.