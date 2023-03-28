Болгария может продать Украине такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны — СМИ

Март, 28 в 10:51

Болгария, вероятно, продаст Украине огромное количество боеприпасов через посредников, что может существенно повлиять на ход войны.

Об этом сказал бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев, сообщает Euroactiv.

Указано, что временное Минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а взамен получит новые.

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Как пояснил экс-министр обороны Болгарии, цель состоит в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину.

— Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов — сотни тысяч. Там огромный рост цен на боеприпасы и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину, — добавил Ноев.

Болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского стандарта, которые нужны украинской армии для подпитки огромного арсенала оружия советского стандарта.

— Это количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте, — отметил экс-министр.

Издание указывает, что 27 марта министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что схема с ВМЗ была согласована только “с целью обновления запасов военного времени” для армии. Он добавил, что это часть решения Народного собрания оказать поддержку Украине.

Всего три дня назад в Брюсселе болгарский президент Румен Радев объявил, что Болгария будет продавать оружие и боеприпасы другим европейским странам при условии, что его не отправят в Украину, несмотря на то, что в середине декабря 2022 года парламент принял решение о том, что армия будет направлять военную помощь непосредственно Киеву.

Ранее в расследовании Euroactiv сообщалось, что болгарское оружие минимум на $1 млрд поступило в Украину через другие страны за последние два года.

Источник: Euroactiv