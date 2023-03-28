Март, 28 в 13:00

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2 российских оккупантов.

Вражескую цель воины поразили с помощью дрона-камикадзе. Это уже четвертый комплекс ТОР, который спецназовцы СБУ уничтожили в марте этого года.

— Между прочим, задачей именно этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Поэтому у нас вопрос: А что случилось? — говорится в сообщении СБУ.

Еще одной мишенью стал российский Град, который после попадания дрона также превратился в металлолом.

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