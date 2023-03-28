На Прикарпатье сократили комендантский час

Март, 28 в 11:21

Ивано-Франковская область сокращает продолжительность комендантского часа. С 29 марта он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Такое решение сегодня приняли во время заседания Совета обороны области.

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— В течение длительного времени ко мне поступали обращения от жителей области о сокращении продолжительности комендантского часа. Поэтому на моем телеграм-канале был проведен опрос… В нем приняли участие более 21 тысячи человек, 84% из которых поддержали сокращение комендантского часа, — отметила глава ОВА.

Ранее комендантский час сократили в Киеве. С 26 марта он длится с 00:00 до 05:00 ежедневно.