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Факты / Україна

Под Мелитополем взорвалась подстанция, которой пользовались россияне – Федоров

Илья Нежигай, редактор ленты
Мелітополь
Фото: Depositphotos

В Запорожской области, в районе временно оккупированного Мелитополя, была взорвана подстанция.

Об этом 28 марта в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

– Что-то подгорает у россиян под Мелитополем, – написал он.

По словам Федорова, у оккупантов была взорвана подстанция, которая расположена возле села Федоровка Терпинновского сельсовета.

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Перед этим, 27 марта, в Мелитополе слышны взрывы в двух зданиях, где российские захватчики установили оккупационную “администрацию” спецслужб “МГБ”.

Мэр города Федоров говорил, что российские захватчики превратили Мелитополь в военную базу, поскольку размещают технику среди жилых кварталов, а в общежитиях размещают личный состав.

Кроме того, городской голова Мелитополя заявлял, что в городе более 500 местных жителей находятся в пыточных, обустроенных Россией. После каждого взрыва в городе оккупанты усиливают фильтрационные меры.

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