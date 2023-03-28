Под Мелитополем взорвалась подстанция, которой пользовались россияне – Федоров
В Запорожской области, в районе временно оккупированного Мелитополя, была взорвана подстанция.
Об этом 28 марта в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
– Что-то подгорает у россиян под Мелитополем, – написал он.
По словам Федорова, у оккупантов была взорвана подстанция, которая расположена возле села Федоровка Терпинновского сельсовета.
Перед этим, 27 марта, в Мелитополе слышны взрывы в двух зданиях, где российские захватчики установили оккупационную “администрацию” спецслужб “МГБ”.
Мэр города Федоров говорил, что российские захватчики превратили Мелитополь в военную базу, поскольку размещают технику среди жилых кварталов, а в общежитиях размещают личный состав.
Кроме того, городской голова Мелитополя заявлял, что в городе более 500 местных жителей находятся в пыточных, обустроенных Россией. После каждого взрыва в городе оккупанты усиливают фильтрационные меры.