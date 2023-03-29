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Факты / Україна

Умер польский волонтер Марек – он попал под обстрел РФ возле Бахмута

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
волонтер Марек

В Киеве умер польский волонтер Марек, которого ранили под Бахмутом. Он попал под российский обстрел 16 марта во время оказания гуманитарной помощи на маршруте Константиновка — Часов Яр.

Об этом сообщила организация Inicjatywa Nehemiasz в социальной сети Facebook.

Медики боролись за его жизнь в течение недели, но 27 марта волонтер умер в больнице Киева.

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В Inicjatywa Nehemiasz сообщили, что Марек ездил с помощью в Украину с осени 2022 года.

— Он очень серьезно относился к этим путешествиям и был причастен к их подготовке, контактировал с украинской стороной и активно участвовал в них. Был в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецке, — отметили в организации.

Сообщение сопровождают фотографии с Мареком, где он, в частности, у разрушенного российскими обстрелами храма.

волонтер Марек

Фото: Inicjatywa Nehemiah

Есть также шеврон волонтера, где написано его имя и позывной Марек/Ведмедик.

волонтер Марек

Фото: Inicjatywa Nehemiah

В организации указывают, что один из украинских лидеров помощи, который знал Марека лично, написал о нем так: Марек был человеком. Их очень мало. Обнимаю крепко и грущу с вами вместе.

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Фото: Inicjatywa Nehemiah

Источник: Inicjatywa Nehemiah

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