Март, 28 в 11:43

Украинские киберспециалисты команды Кибер Сопротивление смогли определить и получить персональную информацию и частные переписки российского военного преступника, командира штурмового авиационного полка РФ Сергея Атрощенко, который родился в Житомирской области.

Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, которая получила данные от Кібер Спротиву.

Сергей Атрощенко является командиром в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка Российской Федерации. Его авиаполк дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарск, Краснодарского края на берегу Азовского моря.

Сейчас смотрят

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, именно этот российский полковник отдавал приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе весной 2022 года.

Установлено, что самолеты, которые бомбили Мариуполь, взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарска.

Украинские киберспециалисты несколько месяцев контролировали переписку Атрощенко.

Сейчас с учетом его отказа от сотрудничества с разведывательными структурами, принято решение обнародовать его персональную информацию и информацию о полке.

Кроме того, материалы по Атрощенко и его подчиненных уже передали для оформления ордера от Международного уголовного суда.

Что известно о Сергее Атрощенко

Он родился 5 мая 1981 года в городе Овруч, Житомирской области, Украины. Затем жил в российском Липецке, был прописан в Воронеже.

Некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 у поселка Гвардейское в оккупированном Крыму. Сейчас проживает в съемной квартире по адресу, который удалось установить благодаря документам о вакцинации от Covid-19.

Украинским киберспециалистам из почтовых ящиков Атрощенко удалось найти и выделить различные детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров, справки, теоретические и практические расчеты, которые интересны для разведки.

В переписке полковника нашли архивную пояснительную записку к магистерской диссертации 2016 года о решении командира на уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения (укр. – ДРЛВ, рус. – ДРЛО) противника.

Напомним, что 26 февраля 2023 года именно такой российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У был поврежден партизанами на аэродроме Мачулище в Беларуси.