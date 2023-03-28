Родом из Украины: идентифицирован полковник РФ, отдавший приказ бомбить драмтеатр в Мариуполе
Украинские киберспециалисты команды Кибер Сопротивление смогли определить и получить персональную информацию и частные переписки российского военного преступника, командира штурмового авиационного полка РФ Сергея Атрощенко, который родился в Житомирской области.
Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, которая получила данные от Кібер Спротиву.
Сергей Атрощенко является командиром в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка Российской Федерации. Его авиаполк дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарск, Краснодарского края на берегу Азовского моря.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, именно этот российский полковник отдавал приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе весной 2022 года.
Установлено, что самолеты, которые бомбили Мариуполь, взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарска.
Украинские киберспециалисты несколько месяцев контролировали переписку Атрощенко.
Сейчас с учетом его отказа от сотрудничества с разведывательными структурами, принято решение обнародовать его персональную информацию и информацию о полке.
Кроме того, материалы по Атрощенко и его подчиненных уже передали для оформления ордера от Международного уголовного суда.
Что известно о Сергее Атрощенко
Он родился 5 мая 1981 года в городе Овруч, Житомирской области, Украины. Затем жил в российском Липецке, был прописан в Воронеже.
Некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 у поселка Гвардейское в оккупированном Крыму. Сейчас проживает в съемной квартире по адресу, который удалось установить благодаря документам о вакцинации от Covid-19.
Украинским киберспециалистам из почтовых ящиков Атрощенко удалось найти и выделить различные детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров, справки, теоретические и практические расчеты, которые интересны для разведки.
В переписке полковника нашли архивную пояснительную записку к магистерской диссертации 2016 года о решении командира на уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения (укр. – ДРЛВ, рус. – ДРЛО) противника.
Напомним, что 26 февраля 2023 года именно такой российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У был поврежден партизанами на аэродроме Мачулище в Беларуси.