Видео, где неизвестный в форме ВСУ якобы стреляет по гражданскому авто, является примитивным российским фейком — ГУР

Март, 28 в 14:53

Размещенное недавно в сети видео, на котором неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с маленьким ребенком, — является российским фейком и вражеской ИПСО.

Об этом сообщило Главное управление разведки.

Разведчики отмечают, что о постановочности видео свидетельствуют следующие факты:

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Локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги стрельбище ДНР; Один из источников вброса — ник “Юрий Алексеич Z V”; Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. А это кресты Вермахта; Регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины; Кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные был изготовлен в РФ и никогда не поставлялся в Украину; Некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео видно разлет гильз. В этот момент должен был бы быть хоть какой-то звук.

— Этот ролик за примитивное исполнение и показательную фейковость даже раскритиковал ряд российских пропагандистов, телеграмм-каналов и лидеров мнений, а российский МИД, который сначала распространил это видео с обвинениями украинцев в “нацизме”, тут же его убрал, — добавляют в ГУР.

Сфабрикованное видео является очередной попыткой россиян дискредитировать ВСУ, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества.

Ранее оккупационные СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины якобы штрафует украинцев за наличие родственников, проживающих в России.