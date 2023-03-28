Март, 28 в 20:25

Россия не сможет нанести ядерный удар, а ее размещение ядерного оружия на территории Беларуси является попыткой запугать общественность.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По мнению эксперта, размещение на территории Беларуси российского ядерного оружия не будет иметь существенных последствий, поскольку как применение против Украины, так и против стран НАТО, вызовет ответ со стороны Запада, включая возможное вмешательство стран организации Североатлантического договора в российско-украинскую войну.

Сейчас смотрят

— Его (ядерное оружие. — Ред.) нельзя использовать ни против стран Балтии, ни против Польши, потому что это ядерный конфликт. Но с какой целью? С целью чего? Очень интересно то, что Россия очень любит угрожать какими-то тактическими ударами, ядерным оружием. Но в конце еще 1970-х и начале 1980-х годов, использование тактического ядерного оружия уже не было эффективным, — говорит эксперт.

По его словам, сегодня в войне, где используются современные тактика и стратегия ведения боевых действий, тактическое ядерное оружие не будет иметь решающего эффекта.

— Так что это исключительно такая себе “пугалочка” российских пропагандистов, — пояснил он.

Кроме того, Китай, который поддерживает российский режим, будет недоволен, если Россия применит ядерное оружие, поскольку это обсуждалось во время встречи между лидерами КНР и РФ.

Западные танки в Украине

Александр Коваленко также прокомментировал прибытие в Украину западных танков, таких, как британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2.

Он напомнил, что США уже объявили о поставках танков Abrams M1 A1, хотя они и менее современные, чем модификация Abrams M1 A2.

— Их, M1 A1, которые были в использовании, уже готовят к передаче, чтобы ускорить этот процесс. Потому что подготовка экипажа на Abrams происходит гораздо быстрее, чем производство самого Abrams M1 A2, — пояснил он.

По его словам, танки Abrams M1 A1 невозможно сравнивать с российскими танками, которые расконсервируют советские танки для поддержки своего вторжения в Украину.

Напомним, 28 марта стало известно, что в Украину прибыли британские танки Challenger 2. Министр обороны Украины Алексей Резников прокатился на одном из этих танков и опубликовал видео испытания этого танка.

Кроме того, накануне глава Минобороны показал новые боевые машины, которые украинское войско уже получило от западных партнеров.