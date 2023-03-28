Март, 28 в 19:05

Автомобильное топливо (бензин и дизель) имеют потенциал к снижению в течение апреля 2023 года, а в ближайшие недели цены на АЗС могут упасть еще на 1 грн.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил эксперт в области топлива, директор ассоциации А95 Сергей Куюн.

По его словам, сезонные факторы с приходом весны не создают существенное влияние на рынок топлива.

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— Сезонные факторы никак не влияют, на самом деле, потому что рынок готов к гипотетическому росту потребления. Очень большие запасы у нас, а в январе и феврале (2023 года. — Ред.) вообще имели запасы больше, чем в довоенные месяцы января и февраля (2022 года. — Ред.). Именно этот фактор, а также то, что цена на нефть держится достаточно низко, все это создает потенциал для дальнейшего удешевления, — говорит эксперт.

Сергей Куюн говорит, что сегодня внешние условия способствуют снижению цен на автомобильное топливо, а именно на бензин и дизель.

— Вчера мы получили буквально на гривну снижение в крупнейших сетях, а сегодня мы видим, как синхронизируются с этим другие участники рынка. Я думаю, что это падение — не последнее. Еще гривна минимум в ближайшие недели должна быть, — сказал он.

Директор ассоциации А95 говорит, что валютный курс является определяющим фактором для цен на топливо, поскольку все объемы топлива импортируются украинским бизнесом.

В то же время Сергей Куюн считает, что потепление и начало посевной не повлияет на резкий рост спроса на топливо.

— Этот спрос (имеет значение. — Ред.), когда что-то происходит неожиданно: вместе взяли и все поехали куда-то, или промышленность заработала и не хватает топлива. А когда мы сидим на запасах, которых не было даже до войны еще, то пусть этот спрос растет, нам есть чем его перекрывать, — сказал он.

По словам эксперта, тема посевной, начало которой, как правило, вызывает беспокойство относительно роста цен на топливо, не повлияет на рынок топлива.

— Мы видим, что у нас потенциал по увеличению поставок очень мощный, было бы кому поставлять. К сожалению, и промышленность (в Украине. — Ред.) упала, и количество транспорта в стране упало тоже. Люди богаче не стали… поэтому скачков потребления не ожидается, а если они и будут, то на ценах это не скажется, — подвел итог Куюн.

Напомним, после двух суток стабильных цен на топливо в Украине, во вторник, 28 марта, стоимость топлива претерпела изменения.