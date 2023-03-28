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Факты / Україна

ВСУ уничтожили 570 оккупантов и почти 70 единиц вражеской техники за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 171 730 своих военных, из них 570 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 28.03.23:

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  • артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,
  • РСЗО — 525 (+2) ед,
  • средств ПВО — 277 (+0) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),
  • крылатых ракет — 911 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,
  • специальной техники — 287 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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