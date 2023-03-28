Март, 28 в 8:25

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 171 730 своих военных, из них 570 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 28.03.23:

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танков — 3602 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 6966 (+13) ед,

артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,

РСЗО — 525 (+2) ед,

средств ПВО — 277 (+0) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),

крылатых ракет — 911 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,

специальной техники — 287 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 398-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.