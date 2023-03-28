ВСУ уничтожили 570 оккупантов и почти 70 единиц вражеской техники за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 171 730 своих военных, из них 570 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 28.03.23:
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- танков — 3602 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6966 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2653 (+15) ед,
- РСЗО — 525 (+2) ед,
- средств ПВО — 277 (+0) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2235 (+19),
- крылатых ракет — 911 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5502 (+9) ед,
- специальной техники — 287 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 398-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.