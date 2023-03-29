Британский аналитик предположил, когда Украина перебросит танки от союзников на фронт

Март, 29 в 13:44

Первые британские танки Challenger 2 прибыли в Украину, но их не отправят на фронт, пока не будет сформирована танковая бригада численностью 100 человек.

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Он считает, что Украина, прежде чем отправлять британские танки на фронт, дождется прибытия танков Leopard 2 немецкого производства от своих союзников, причем дождется конца сезона дождей.

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Он сказал, что не ожидает перемещения танков на фронт еще в течение месяца, поскольку влажная местность заставит танки выехать на дороги и фактически передаст их в руки врага.

По его словам, как только 50-100 танков будут сосредоточены на сухой местности, это будет другая история.

— Если они сделают это должным образом, со всей бронетехникой, которая будет с ними, со всей поддержкой и всем остальным, они прорвут все, что россияне имеют на земле. Но они должны сделать это правильно, и именно поэтому они не уйдут раньше, — сказал Кларк.

Современные системы управления Leopard 2 будут неотъемлемой частью, потому что они позволяют пушке оставаться полностью неподвижной во время движения танка на бездорожье.

Профессор Кларк рассказал, что военные на учениях с танками Leopard проводят своеобразный пивной челлендж. То есть, ставят полный стакан пива на ствол, а затем едут по бездорожью, а ствол остается настолько устойчивым, что пиво не разливается.

Он добавил, что это очень важно, потому что это означает, что танк может вести огонь по бездорожью.