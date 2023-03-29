Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Когда будут утверждены результаты голосования в Антикорраду при Минобороны – дата
Официальные результаты голосования в Антикорраду при Минобороны будут утверждены в пятницу, 31 марта.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
— В настоящее время Комиссия по обеспечению проведения конкурса ожидает от оператора мобильной связи официальной информации о ходе голосования. И уже в пятницу, 31 марта, в сроки, определенные Положением об Антикорраде, Комиссия по обеспечению проведения конкурса утвердит результаты голосования, — говорится в сообщении.
К слову, ранее в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) говорилось, что Украина демонстрирует прогресс в выполнении рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией относительно народных депутатов, судей и прокуроров.
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Источник: Минобороны
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