Март, 29 в 0:05

Украинское наступление может начаться не весной, а в начале или середине лета 2023 года.

Об этом заявил старший аналитик Повернись живим Николай Белесков в интервью Настоящее время.

— Не понимаю, почему у людей возникло это ожидание, что наступление будет прямо сейчас. Когда мы говорим о наступлении, это вопрос очень серьезной подготовки. Только в январе 2023 года Украине были обещаны различные танки, бронированные машины, артиллерийские системы. Еще нужно к ним получить боеприпасы. Никто не говорил, что мы это будем делать в начале или середине весны. Реалистично говоря, то это конец второго квартала — начало третьего квартала, — сказал он.

По его словам, сейчас украинской армии необходимо закончить подготовку и накопить достаточно техники.

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— Потом уже надо будет проводить комплекс действий по введению в заблуждение противника… То, что мы делали, к примеру, в начале осени прошлого года и что дало возможность провести качественное наступление в Харьковской области, — добавил Белесков.

Аналитик считает, что для наступления ВСУ сейчас также не способствует такой фактор, как погодные условия.

— Даже если бы у Украины было бы больше бронетехники, то погодные условия не позволяют действовать по полевым дорогам, то есть маневрировать бронетехникой, вести настоящую маневренную войну, — добавил Белесков.

Николай Белесков также заявил, что Украина потеряла множество профессиональных кадров, пока Запад не мог определиться с поставками вооружения украинской армии.

— Есть определенные объективные ограничения, которые отодвигают украинское контрнаступление. Окно возможностей будет некоторое время. Оно появляется вследствие потерь, которые несет российская армия из-за неудачного наступления за восток Украины, пока Россия не объявит вторую волну мобилизации, — сказал он.

Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что президент РФ Владимир Путин будет вынужден начать процесс мирных переговоров, когда осознает, что войну ему не выиграть, и поставленных целей не достичь. Этому может способствовать контрнаступление ВСУ в 2023 году.