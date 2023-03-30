Март, 29 в 22:33

Сегодня Украина сделала шаг к укреплению духовной независимости, а также в защиту общества от старых и циничных московских манипуляций религией.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, комментируя выселение представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

— Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так — с 1991-го года. Так будет всегда, – подчеркнул он.

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Зеленский сообщил, что сегодня принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению президента США Джо Байдена.

– Позиция Украины, как всегда, очень конкретная, максимально практичная. И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждый народ, который чувствует так же, как и мы, что ценности свободы стоят мощнейшей защиты, — сказал глава государства.

Благодаря поддержке партнеров уже в ближайшие месяцы украинские защитники смогут быть активнее на передовой, заявил Зеленский.

Также он поблагодарил бойцов, которые стойко и результативно сражаются на Бахмутском направлении.