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Факты / Україна

Шаг на укрепление духовной независимости: Зеленский о выселении УПЦ МП из Лавры

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сегодня Украина сделала шаг к укреплению духовной независимости, а также в защиту общества от старых и циничных московских манипуляций религией.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, комментируя выселение представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

— Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так — с 1991-го года. Так будет всегда, – подчеркнул он.

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Зеленский сообщил, что сегодня принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению президента США Джо Байдена.

– Позиция Украины, как всегда, очень конкретная, максимально практичная. И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждый народ, который чувствует так же, как и мы, что ценности свободы стоят мощнейшей защиты, — сказал глава государства.

Благодаря поддержке партнеров уже в ближайшие месяцы украинские защитники смогут быть активнее на передовой, заявил Зеленский.

Также он поблагодарил бойцов, которые стойко и результативно сражаются на Бахмутском направлении.

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