“Минируют” дома: в Мелитополе оккупанты прибегли к новому методу давления

29 марта оккупанты объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов в Мелитополе, придумав историю об “анонимных звонках”.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Наверное, забыли, что анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера привязаны к паспортам. На этот раз сами же опровергли информацию, – отметил городской голова.

Он добавил, что такой метод захватчики использовали как повод для осмотра помещения и проверки людей.

— Но неизвестно, какой сценарий реализуют в следующий раз – может, снова опровергнут, может, “обнаружат взрывчатку”, которую сами же и подложили, а может, что-то взорвут, добавив в бесконечный список жертв оккупации мирных мелитопольцев.

Жизнь в оккупации сверхнебезопасна. Поэтому в очередной раз призываю выезжать на подконтрольную Украине территорию или страны Евросоюза при первой же возможности, — подчеркнул Федоров.