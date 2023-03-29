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Факты / Україна

“Минируют” дома: в Мелитополе оккупанты прибегли к новому методу давления

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мелітополь
Фото: Depositphotos

29 марта оккупанты объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов в Мелитополе, придумав историю об “анонимных звонках”.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Наверное, забыли, что анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера привязаны к паспортам. На этот раз сами же опровергли информацию, – отметил городской голова.

Он добавил, что такой метод захватчики использовали как повод для осмотра помещения и проверки людей.

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— Но неизвестно, какой сценарий реализуют в следующий раз – может, снова опровергнут, может, “обнаружат взрывчатку”, которую сами же и подложили, а может, что-то взорвут, добавив в бесконечный список жертв оккупации мирных мелитопольцев.

Жизнь в оккупации сверхнебезопасна. Поэтому в очередной раз призываю выезжать на подконтрольную Украине территорию или страны Евросоюза при первой же возможности, — подчеркнул Федоров.

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