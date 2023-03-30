Март, 29 в 22:30

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к сохранению уважения к демократии в странах, где свобода еще не победила.

Об этом он заявил во время Саммита за демократию 2023, организованном президентом США Джо Байденом.

В своем выступлении украинский лидер напомнил, что Россия давно воюет с демократическими государствами по всему миру, подключая механизмы дезинформации, коррупции, вмешательства в выборы, шпионажа, киберпреступности, а во время полномасштабного вторжения в Украину прибегла к попыткам спровоцировать глобальный энергетический и продовольственный кризис.

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— Враги свободы за последние десятилетия не потеряли ни одного года. Они направили все свое время и неограниченные средства на ослабление, развращение и подрыв демократий. Но все ли усилия свободного мира были направлены на ограничение агрессивного потенциала тиранов и привлечение их к юридической ответственности за свои преступления? К сожалению, нет. Мы должны это исправить, – сказал президент Украины.

Он добавил, что современным демократиям необходимо научиться быть бескомпромиссными перед лицом зла.

— Во-первых, не надо думать, как сохранить лицо Путина… Мы должны думать о том, как сохранить уважение к демократии в тех странах, где свобода еще не победила, — сказал Зеленский.

Во-вторых, “защита демократий должна иметь все оружие, которое бы надежно гарантировало поражение агрессора”, добавил президент.

Украинский лидер призвал участников Саммита к активизации процесса замораживания активов российских крупных бизнесменов, поскольку “у них должен быть мотив действовать в защиту свободы и положить конец агрессии и террористическому правлению Кремля”.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал ускорить введение санкций против России.

— Когда наши бойцы отражают штурмы под Бахмутом, они не могут ждать неделями, прежде чем сделать артиллерийский выстрел в ответ на вражеские действия. Огонь должен быть моментальным и таким, чтобы нейтрализовать угрозу. Все наши решения должны быть такими же. Но почему-то санкции против России значительно медленнее, чем агрессия РФ. Глобальное давление на российскую элиту слабее, чем ее мотив терпеть Кремль. Поддержка украинских военных в окопах менее далекобойная, чем оружие террористов, которые действуют против нас, — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что демократиям по всему миру нужна победа.

— Именно в этом году, не позже, и мы в состоянии это обеспечить. Украина и все, кто помогает. Но действовать нужно быстрее, — резюмировал президент.

Перед этим президент США Джо Байден открыл Саммит за демократию обещанием выделить еще $690 млн на поддержку программ развития демократии по всему миру в течение следующих 2 лет.