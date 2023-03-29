Март, 29 в 13:59

С 3 апреля в Черкасской области будет сокращен комендантский час.

Начиная с понедельника, он будет длиться с 00:00 до 04:00.

Комендантский час в Черкасской области сократили, учитывая ситуацию с безопасностью и потребностями украинской экономики.

Сейчас смотрят

Сокращение продолжительности комендантского часа в регионе будет способствовать посевной кампании и наращиванию производственных мощностей, отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Исключение – только когда раздается сигнал воздушной тревоги.

До 2 апреля комендантский час в Черкассах и области будет длиться с 23:00 до 05:00.

Напомним, что в Киеве комендантский час был сокращен 26 марта с 00:00 до 05:00.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 399-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Табурец