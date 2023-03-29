В приоритете – посевная: в Черкасской области сокращают комендантский час
С 3 апреля в Черкасской области будет сокращен комендантский час.
Начиная с понедельника, он будет длиться с 00:00 до 04:00.
Комендантский час в Черкасской области сократили, учитывая ситуацию с безопасностью и потребностями украинской экономики.
Сокращение продолжительности комендантского часа в регионе будет способствовать посевной кампании и наращиванию производственных мощностей, отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в других общественных местах.
Исключение – только когда раздается сигнал воздушной тревоги.
До 2 апреля комендантский час в Черкассах и области будет длиться с 23:00 до 05:00.
Напомним, что в Киеве комендантский час был сокращен 26 марта с 00:00 до 05:00.
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Источник: Игорь Табурец