Украинцам покажут артефакты с затонувшего крейсера Москва

Март, 29 в 15:16

В апреле Национальный военно-исторический музей Украины откроет экспозицию к годовщине уничтожения российского крейсера Москва, сообщил на брифинге в Military Media Center его директор Андрей Ильенко.

По его словам, на выставке представят спасательный круг, сигнальный буй и много других интересных артефактов с затонувшего флагмана Черноморского флота РФ.

— Имея допуск к местам проведения боевых действий, работники нашего музея сейчас имеют возможность собирать артефакты войны, — подчеркнул он, напомнив, что в мае 2022-го музей уже организовывал выставку уничтоженной российской техники под открытым небом в Киеве.

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13 апреля 2022 года стало известно, что две украинские ракеты Нептун попали в крейсер Москва — флагман Черноморского флота РФ, который участвовал в атаке на остров Змеиный.

Корабль затонул в 50 морских милях от украинского берега.