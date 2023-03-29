Украинцам покажут артефакты с затонувшего крейсера Москва
В апреле Национальный военно-исторический музей Украины откроет экспозицию к годовщине уничтожения российского крейсера Москва, сообщил на брифинге в Military Media Center его директор Андрей Ильенко.
По его словам, на выставке представят спасательный круг, сигнальный буй и много других интересных артефактов с затонувшего флагмана Черноморского флота РФ.
— Имея допуск к местам проведения боевых действий, работники нашего музея сейчас имеют возможность собирать артефакты войны, — подчеркнул он, напомнив, что в мае 2022-го музей уже организовывал выставку уничтоженной российской техники под открытым небом в Киеве.
13 апреля 2022 года стало известно, что две украинские ракеты Нептун попали в крейсер Москва — флагман Черноморского флота РФ, который участвовал в атаке на остров Змеиный.
Корабль затонул в 50 морских милях от украинского берега.