Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украинцам покажут артефакты с затонувшего крейсера Москва

Валентина Летяк, редактор ленты
крейсер Москва
Фото: Depositphotos

В апреле Национальный военно-исторический музей Украины откроет экспозицию к годовщине уничтожения российского крейсера Москва, сообщил на брифинге в Military Media Center его директор Андрей Ильенко.

По его словам, на выставке представят спасательный круг, сигнальный буй и много других интересных артефактов с затонувшего флагмана Черноморского флота РФ.

— Имея допуск к местам проведения боевых действий, работники нашего музея сейчас имеют возможность собирать артефакты войны, — подчеркнул он, напомнив, что в мае 2022-го музей уже организовывал выставку уничтоженной российской техники под открытым небом в Киеве.

Сейчас смотрят

13 апреля 2022 года стало известно, что две украинские ракеты Нептун попали в крейсер Москва — флагман Черноморского флота РФ, который участвовал в атаке на остров Змеиный.

Корабль затонул в 50 морских милях от украинского берега.

Читайте
Погубила самоуверенность оккупантов и Нептуны: появились детали уничтожения крейсера Москва

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка