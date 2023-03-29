Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Сил НАТО – о чем договорились

Март, 29 в 16:32

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram.

– Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь, – говорится в сообщении.

Также главнокомандующие договорились и дальше активно взаимодействовать.

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– Украине нужна победа, – резюмировал Залужный.

Напомним, 24 марта Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

Они обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны, договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь.