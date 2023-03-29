Зеленский назвал необходимое количество Patriot для Украины

Март, 29 в 18:45

Украина нуждается в 20 батареях ЗРК Patriot для защиты от российских ракет.

Об этом в интервью журналистам The Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский. И даже этого может быть недостаточно, “поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет”.

— У нас есть отличные решения относительно Patriot, но у нас нет их по-настоящему, — сказал Зеленский, говоря о системе противовоздушной обороны американского производства.

С января украинские солдаты учились в США, как использовать систему Patriot, но она еще не развернута в Украине.

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Глава государства также добавил, что одна европейская страна направила Украине еще одну систему противовоздушной обороны, но она не сработала, и “пришлось менять ее снова и снова”. Однако он не назвал, что это за страна.

Президент также напомнил о необходимости Украины в истребителях. Он заявил, что “у нас до сих пор ничего нет, когда речь идет о современных военных самолетах”.

АР отмечает, что Польша и Словакия решили передать Украине истребители советских времен, но ни одна из западных стран до сих пор не согласилась предоставить современные боевые самолеты из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта и вовлечь их в него еще глубже.