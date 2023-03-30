Март, 29 в 21:49

В телефонном разговоре с премьер-министром Джорджей Мелони президент Украины Владимир Зеленский обсудил двусторонние и международные инициативы.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

— Провел продуктивный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Говорили о наших двусторонних и международных инициативах. Путь к миру в Украине — полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира. Благодарны итальянским друзьям за поддержку. Работаем дальше, — написал он.

С итальянской стороны заявили, что президент Зеленский “выразил свою благодарность за предстоящую Римскую конференцию по вопросам восстановления Украины, запланированную на 26 апреля, которая является важной возможностью для укрепления отношений между итальянскими компаниями и Украиной”.

Сейчас смотрят

— Украинский президент выразил благодарность Италии, напомнил о сильной мотивации украинской армии и выразил уверенность в способности отразить атаки России в защиту территориальной целостности Украины, в том числе благодаря помощи западных государств, включая Италию, — пишет итальянское информагентство ANSA.

Кроме того, президент Украины поблагодарил премьер-министра Мелони за ее визит в Киев 21 февраля и ее выступление в итальянском парламенте 21 марта, накануне Европейского совета.

Речь идет о выступлении Джорджи Мелони, в котором она раскритиковала итальянских парламентариев, которые призывали остановить поддержку Украины, поскольку это, по мнению отдельных членов парламента Италии, втягивает Рим в войну с Россией.