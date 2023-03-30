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Факты / Україна

Это будет суицидальный шаг: в разведке рассказали, попытается ли Путин снова напасть на Киев

Марта Бондаренко, редактор ленты
Київ
Фото: Depositphotos

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что повторения неожиданного нападения российской армии на Киев, как это происходило в 2022 году, не будет.

Об этом он сказал в интервью Gazeta.ua.

По словам Юсова, украинская граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности.

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Разведывательной информации и в Украине, и наших партнеров значительно больше. Продолжается открытая война и фактора неожиданности уже не будет.

Однако Юсов отмечает, что исключать возможность нового нападения РФ на Киев все же не стоит.

— Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля уже не будет, — сказал представитель ГУР.

К тому же Путин не оставляет попыток втянуть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в войну.

— Мы говорим о наземной операции. Но за последний год ничего не удалось. И нет признаков, что получится в ближайшее время, — сказал Андрей Юсов.

Ранее спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что Россия не получила ожидаемую помощь от Китая, поскольку Пекин более заинтересован в обеспечении собственных интересов. Китай хочет защищать собственные национальные интересы.

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