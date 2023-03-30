Фильтрация в Красноперекопске: ФСБшники раздевают и избивают людей во время допросов
Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека в отдельных населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Информация об этом есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По данным украинской стороны, работники ФСБ прибегают к активным контрразведывательным мерам.
Сопровождается это унизительными процедурами фильтрации.
В частности, известны факты, что в Красноперекопске гражданских раздевают и избивают во время допросов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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