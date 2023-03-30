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Факты / Україна

Фильтрация в Красноперекопске: ФСБшники раздевают и избивают людей во время допросов

Татьяна Забожко, редактор ленты
побиття згвалтування
Фото: Dreamstime

Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека в отдельных населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Информация об этом есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, работники ФСБ прибегают к активным контрразведывательным мерам.

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Сопровождается это унизительными процедурами фильтрации.

В частности, известны факты, что в Красноперекопске гражданских раздевают и избивают во время допросов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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