Март, 30 в 17:39

Российские оккупанты создают частные военные компании (ЧВК) во временно захваченном Крыму не только для боев на полуострове во время контрнаступления ВСУ, но и для защиты награбленного имущества.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью агентству Укринформ.

Он прокомментировал информацию о создании крымским гауляйтером Сергеем Аксеновым новой ЧВК Конвой.

Сейчас смотрят

– Захватчики создают так называемые “частные военные компании” в рамках подготовки к боевым действиям на полуострове. Но в значительной степени этот шаг также осуществляется ради личной безопасности и неприкосновенности награбленного имущества, — подчеркнул Черняк.

Он уточнил, что именно в целях защиты собственной безопасности и награбленного свою ЧВК создает и российская корпорация Газпром.

Представитель ГУР добавил, что частная армия вряд ли поможет оккупантам. Он напомнил, что на территории оккупированного Крыма периодически раздаются взрывы, которые еще называют “хлопками”.

По словам Черняка, это четкий сигнал россиянам, что оккупация полуострова временная.

– Если аксеновы и другие преступники в Крыму хотят конвой, то Украина способна его обеспечить: сдаться и понести законную ответственность – пока отнюдь не самый плохой сценарий, ведь потом такой опции уже может и не быть, — добавил он.

Недавно появилась информация, что на территории временно оккупированного Крыма назначенный Кремлем марионеточный “глава” Сергей Аксенов создал так называемую ЧВК Конвой. Руководит этой организацией представитель ЧВК Вагнера.