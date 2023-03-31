Март, 30 в 21:53

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян, в рамках которого с 1 апреля по 15 июля текущего года на военную службу призовут 147 тысяч человек.

Соответствующий указ российского диктатора опубликован на сайте правительства РФ.

— Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек, — говорится в документе.

Отметим, что в прошлом году осенью на военную службу было призвано 120 тыс. человек, а весной 2022 года — 134,5 тыс.

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В прошлые годы каждый призыв в России касался около 130 тысяч россиян.

Как сообщала разведка Великобритании, Россия хочет развернуть кампанию с целью набрать дополнительные 400 тыс. военных.

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