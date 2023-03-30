Март, 30 в 9:50

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что война России против Украины может закончиться в 2023 году, поскольку такие настроения царят в российских элитах.

Об этом Пионтковский высказался в эфире телеканала FREEДОМ.

Он вспомнил телефонную беседу российского продюсера Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в котором оба критикуют президента Владимира Путина, его ближайшее окружение, российских высших чиновников.

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— Это типичный срез настроений российской верхушки. В декабре была другая ситуация, мы живем в совершенно другом мире, — подчеркнул Пионтковский.

Политолог рассказал и о реакции США на ядерный шантаж диктатора Путина.

— Основной мотив: Ну сколько он может нас запугивать? Все понимают, что он хочет повлиять на решение поставлять оружие в Украину для весеннего контрнаступления ВСУ. Никто к нему прислушиваться не будет, — уверен публицист.

Пионтковский отметил, что в Республиканской партии произошла смена риторики. Например, губернатор Флориды и возможный кандидат в президенты Рон Десантис изменил свою позицию относительно помощи США Украине и вообще относительно войны.

По словам Андрея Пионтковского, теперь Десантис требует усиления поддержки Украины, а Путина считает военным преступником, который сидит на бензоколонке и размахивает ядерной бомбой.

Сейчас в США сформировался полный политический консенсус поддержки Украины, за исключением некоторых политиков.