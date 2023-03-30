Март, 30 в 11:51

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области СБУ задержала еще одного агента ФСБ. Мужчина наводил российские ракеты на местные электроподстанции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что в начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе пропагандистскую сеть, которая агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков.

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Для этого мужчина администрировал несколько пророссийских телеграмм-каналов, где “разгонял” дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

Наводил ракеты на электроподстанции. СБУ задержала в Одесской области российского агента / 2 фотографии

В дальнейшем агент выполнял дополнительные задания своего “куратора” из ФСБ. В частности, собирал разведданные о местах базирования Сил обороны в регионе, а также передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания.

При обыске по месту жительства обнаружена компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.