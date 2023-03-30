Наводил ракеты на электроподстанции. СБУ задержала в Одесской области российского агента
В ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области СБУ задержала еще одного агента ФСБ. Мужчина наводил российские ракеты на местные электроподстанции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указано, что в начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе пропагандистскую сеть, которая агитировала местных жителей поддержать российских захватчиков.
Для этого мужчина администрировал несколько пророссийских телеграмм-каналов, где “разгонял” дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.
В дальнейшем агент выполнял дополнительные задания своего “куратора” из ФСБ. В частности, собирал разведданные о местах базирования Сил обороны в регионе, а также передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.
Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания.
При обыске по месту жительства обнаружена компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.