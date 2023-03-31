Март, 30 в 23:39

Правительство приняло постановление об отмене выводов СБУ для импорта военных товаров и комплектующих.

Об этом сообщили в Минцифры.

— Кабинет министров принял постановление, которое упрощает ввоз в Украину товаров и комплектующих военного назначения и двойного использования. Это означает, что наши защитники и защитницы быстрее будут получать необходимое оборудование на фронте, — говорится в сообщении.

В Минцифры объяснили, что раньше, чтобы получить заключение от СБУ, надо было ждать около 15 дней.

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Теперь, во время действия военного положения, такой необходимости больше нет.

Напомним, что ранее правительство приняло постановление о калькуляции БпЛА, которое даст старт массовому производству украинских беспилотников.

Ранее экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16, поскольку, по его словам, военная помощь Украине имеет решающее значение.