Скромное потепление в выходные и снег с понедельника: прогноз погоды на начало апреля
31 марта в Украину поступит атмосферный фронт с запада.
В этой связи в западных и северных областях пройдут дожди.
Днем осадки предполагаются в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.
В столице небольшой дождь начнется после обеда. Согласно прогнозу, продолжится он и вечером.
В восточных областях в ближайшую ночь будет мокрый снег.
А уже завтра днем осадки прекратятся, даже выглянет солнышко, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях и Крыму 31 марта будет преобладать сухая погода.
Температурные показатели 31 марта
Столбики термометров в ближайшую ночь будут показывать от +4° до -4°.
Днем 31 марта в Украине ожидается +6-12°, в Луганской области – +3-7°.
Довольно прохладно в последний день марта будет и в Киеве – ночью от 0 до -2°, днем – +6-9°.
Погода на начало апреля 2023 года
– Апрель в выходные начнется со скромного потепления и западных дождей, – отмечает Наталья Диденко.
А уже в понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег.
Теплая погода задержится только на крайнем Востоке Украины.
Источник: Наталия Диденко