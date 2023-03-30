Март, 30 в 13:25

31 марта в Украину поступит атмосферный фронт с запада.

В этой связи в западных и северных областях пройдут дожди.

Днем осадки предполагаются в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях.

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В столице небольшой дождь начнется после обеда. Согласно прогнозу, продолжится он и вечером.

В восточных областях в ближайшую ночь будет мокрый снег.

А уже завтра днем осадки прекратятся, даже выглянет солнышко, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях и Крыму 31 марта будет преобладать сухая погода.

Температурные показатели 31 марта

Столбики термометров в ближайшую ночь будут показывать от +4° до -4°.

Днем 31 марта в Украине ожидается +6-12°, в Луганской области – +3-7°.

Довольно прохладно в последний день марта будет и в Киеве – ночью от 0 до -2°, днем – +6-9°.

Погода на начало апреля 2023 года

– Апрель в выходные начнется со скромного потепления и западных дождей, – отмечает Наталья Диденко.

А уже в понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег.

Теплая погода задержится только на крайнем Востоке Украины.

Источник: Наталия Диденко