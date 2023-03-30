Март, 30 в 1:12

В Верховной Раде думают над возможностью вручать повестки с помощью мессенджеров.

Об этом во время национального телемарафона Єдині новини заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский.

— На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы сейчас рассматриваем вопрос совершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, которые подлежат мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн, — сказал он.

Вениславский добавил, что нардепы сейчас рассматривают возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.

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По его словам, до начала полномасштабного вторжения России была почти полностью сформирована база мобильных номеров мужчин, подлежащих призыву, а технические возможности, чтобы убедиться, что адресат получил повестку, сегодня есть, уверен он.

— Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что из-за войны имеем очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на воинский учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом, — пояснил Вениславский.

Впоследствии член комитета ВРУ по нацбезопасности отметил, что пока не был зарегистрирован соответствующий законопроект.

— Говорить о том, что это уже есть проект (закона, — Ред.) — еще преждевременно. Мы работаем в комитете над вопросом совершенствования системы мобилизации, мобилизационной подготовки, оповещения, вручения повесток и т.д., — сказал он в эфире телеканала Киев24.

Ранее Вениславский говорил, что сейчас профильный комитет Верховной Рады работает над поправками в закон о мобилизации.