Март, 30 в 17:58

Украина готова забрать депортированных украинских детей-сирот на границе России с любой страной ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире единого телемарафона Единые новости.

По ее словам, сейчас процесс возвращения происходит точечно и является очень сложным и длительным.

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— Как представитель правительства, я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций — ООН, МККК или другой — мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия, — сказала вице-премьер.

Она добавила, что поиск, а также все необходимые процедуры и дорога занимают много месяцев.

Верещук напомнила, что Украина уже смогла вернуть с территории России 327 детей, а если у детей есть родители, то этим занимаются именно они. В то же время для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, занимается государство.

Ранее в Нацинформационном бюро сообщили, что украинской власти сегодня известно о более 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы во время российско-украинской войны.