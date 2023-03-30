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Факты / Україна

Украинские защитники уничтожили 560 оккупантов и почти 40 единиц вражеской техники за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Украинские защитники уничтожили 560 оккупантов и почти 40 единиц вражеской техники за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 172 900 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
  • специальной техники – 291 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
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