Украинские защитники уничтожили 560 оккупантов и почти 40 единиц вражеской техники за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 172 900 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 30.03.23:
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- танков ‒ 3610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6974 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2671 (+12) ед,
- РСЗО – 526 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 278 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,
- специальной техники – 291 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.