Март, 30 в 9:02

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 172 900 своих военных, из них 560 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери захватчиков с 24.02.22 по 30.03.23:

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танков ‒ 3610 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6974 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2671 (+12) ед,

РСЗО – 526 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 278 (+1) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+0),

крылатых ракет ‒ 911 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5518 (+11) ед,

специальной техники – 291 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 400-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.