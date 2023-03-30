Март, 30 в 18:58

Для лиц из офицерского состава предельный возраст принятия на военную службу по контракту увеличат до 32 лет.

Об этом заявил заместитель начальника отдела военной кадровой политики Департамента кадровой политики Минобороны, полковник Сергей Литовченко.

Он прокомментировал внесение изменений в закон О воинской обязанности и военной службе.

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— Указанным законом… предоставлена возможность увеличить с 30 до 32 лет (с учетом приобретения права на пенсию по выслуге лет по смешанной форме) предельный возраст принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава граждан из числа военнослужащих, резервистов, военнообязанных, не имеющих воинских званий офицерского состава, и граждан призывного возраста, получивших высшее образование по степени не ниже бакалавра и успешно завершивших курс военной подготовки офицерского состава, — пояснил полковник Литовченко.

Военный чиновник сообщил, что упомянутый закон позволит принимать в период действия военного положения на военную службу по контракту лиц офицерского состава военнослужащих из числа сержантов и старшин, которые не имеют высшего образования, но не менее трех месяцев принимали непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и не менее трех месяцев успешно выполняют служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава. Это также позволит им присвоить первичное воинское офицерское звание младший лейтенант.

— В то же время таким военнослужащим, с целью повышения мотивации к военной службе и возможности реализации своего потенциала во время ее прохождения на офицерских должностях, предоставляется возможность не позднее шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения пройти соответствующий курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности, — отметил офицер.

Ранее Литовченко заявил, что сержанты без высшего образования, которые принимают активное участие в боевых действиях, смогут занимать офицерские должности.

Источник: Military Media Center