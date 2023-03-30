Март, 30 в 20:56

Журналисты-расследователи из проекта Схемы зафиксировали опустевшую базу российской армии в Белгородской области, где ранее базировался 237-й танковый полк армии России.

Соответствующие спутниковые снимки базы россиян были опубликованы в Telegram-канале.

Журналисты напомнили, что недавно аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) указали на снятие с консервации Россией старой советской техники, чтобы отправить на войну против Украины устаревшие танки времен Второй мировой Т-54/Т-55.

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В частности, исследователями были опубликованы фото эшелонов техники РФ, которая двигалась с Дальнего Востока, что, вероятно, свидетельствовало о проблемах с оснащением российских военных, указывают журналисты.

— Дополнительным доказательством этому могут быть опустевшие военные базы в России. Схемы обратили внимание на одну из них, что в селе Солоти Белгородской области — она расположена в 30 км от границ Харьковской области. Там базируется 237-й танковый полк армии РФ, который, по данным Минобороны Украины, участвовал в боевых действиях в районе города Изюм на Харьковщине, — сообщили военные.

Указанную базу начали строить еще в 2015 году, впрочем завершили только в конце 2020 года.

По данным российского информагентства РБК, к строительству была причастна компания Мегалайн из Санкт-Петербурга, которую связывают с близким к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным, который параллельно возглавляет российских наемников из ЧВК Вагнера.

Схемы обнародовали снимки базы в Солоте, зафиксированные спутником Planet Labs в период с января 2022-го года по март 2023-го года.

— Если до начала полномасштабного вторжения России здесь были сотни единиц военной техники, то по состоянию на 23 марта 2023 года ее уже почти не осталось, — отметили журналисты.

Ранее аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки Бахмута после атак России.