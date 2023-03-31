Дезертирство в рядах армии РФ процветает: в Луганской области из воинской части сбежали 50 оккупантов

Март, 31 в 18:46

Из подразделений и воинских частей РФ массово сбегают оккупанты. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области оккупанты разыскивают 50 военнослужащих, которые дезертировали.

Об этом сообщил Генштаб.

– Продолжается тенденция увеличения случаев побега групп личного состава противника из подразделений и воинских частей, – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Также в Генштабе сообщили, что РФ не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За сутки противник обстрелял населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел.

Фото: ГУР