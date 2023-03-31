Март, 31 в 13:08

Днем 31 марта в Запорожье снова был слышен взрыв.

Об этом сообщают местные жители.

Воздушная тревога в то время, когда раздался взрыв в Запорожье, была объявлена еще в ряде регионов на Востоке и Юге страны.

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В самом Запорожье об опасности известили в 12:49.

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Только призвали людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги, сохранять информационную тишину и не распространять фото- и видеоматериалы, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Запорожская ОВА