Секунды до уничтожения: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали дроны-камикадзе
В Воздушных силах ВСУ показали успешную боевую работу подразделений противовоздушной обороны по дронам-камикадзе иранского производства, которыми Россия в ночь на 31 марта атаковала Украину.
На видео видно, как Shahed-136 уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп Воздушного командования Восток.
Напомним, что ночью россияне выпустили из Брянской области РФ по украинским населенным пунктам 10 ударных беспилотников типа Shahed-136.
Вражеские дроны следовали через Сумскую и Черниговскую области.
Один из них уничтожило подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск и еще восемь – зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток.
Кроме того, в небе над Украиной было зафиксировано до пяти других воздушных целей.
В Воздушных силах ВСУ предполагают, что это, вероятно, были воздушные шары.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ