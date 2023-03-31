Март, 31 в 9:27

В Воздушных силах ВСУ показали успешную боевую работу подразделений противовоздушной обороны по дронам-камикадзе иранского производства, которыми Россия в ночь на 31 марта атаковала Украину.

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На видео видно, как Shahed-136 уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп Воздушного командования Восток.

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Напомним, что ночью россияне выпустили из Брянской области РФ по украинским населенным пунктам 10 ударных беспилотников типа Shahed-136.

Вражеские дроны следовали через Сумскую и Черниговскую области.

Один из них уничтожило подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск и еще восемь – зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушного командования Восток.

Кроме того, в небе над Украиной было зафиксировано до пяти других воздушных целей.

В Воздушных силах ВСУ предполагают, что это, вероятно, были воздушные шары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ