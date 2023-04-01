Март, 31 в 21:09

Лидеры Украины и Словении подписали совместную декларацию, в официальные Любляны поддерживают будущее вступление Украины в НАТО.

Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

По его словам, декларация была подписана президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Словении Робертом Голобом.

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— Основное в этом документе — неизменная дальнейшая политическая поддержка и практическая всесторонняя помощь Украине для усиления безопасности и оборонных возможностей нашего государства. Кроме того, важно, что Декларация закрепила поддержку права нашего государства самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности. Документ признает значительный вклад Украины в евроатлантическую безопасность, который наша страна делает своей борьбой против российской агрессии, — сказал он.

Игорь Жовква говорит, что Любляны также в декларации подтверждают предложенную украинским президентом формулу мира и созыв глобального саммита мира.

Кроме того, премьер Словении поддержал создание специального трибунала для осуждения преступления агрессии РФ против Украины и привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям.

Заместитель руководителя ОПУ говорит, что Словения выступает и за скорейшее открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

— Важной темой стала и поддержка Словенией евроатлантической интеграции Украины, в частности усилий нашего государства по внедрению стандартов НАТО, что также было отражено в Совместной декларации. Искренне благодарны за четкую позицию Словении по поддержке обретения Украиной членства в НАТО! Сильно и без колебаний, — сказал Жовква.

Он добавил, что Словения стала девятой страной, которая подписала с Украиной совместную декларацию о поддержке её евроатлантических стремлений. Ранее такими странами были Чехия, Бельгия, Черногория, Литва, Польша, Италия, Латвия и Исландия.

Источник: Igor Zhovkva

Фото: Igor Zhovkva