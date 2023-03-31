Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 10 Шахедов — ПС ВСУ

Март, 31 в 7:21

С 21.10 30 марта по 01.30 31 марта 2023 противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131, также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.

Об этом идет речь в сообщении Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

— Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянская область РФ, через Сумскую и Черниговскую области. В общей сложности уничтожено девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования Восток, — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 31 марта российские войска продолжили терроризировать украинские населенные пункты.

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Источник: Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины