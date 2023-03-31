Март, 31 в 17:57

Во временно оккупированном Крыму и на территории России украинские политзаключенные не получают надлежащей медицинской помощи в местах несвободы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его информации, гражданской журналистке Ирине Данилович, которая неделю назад объявила сухую голодовку, в очередной раз отказали в медобследовании, так и не сделав запланированного МРТ.

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Кроме того, на протяжении нескольких месяцев у нее сильная головная боль и нарушение слуха.

— Администрация Симферопольского СИЗО даже отказывается принимать лекарства, которые ей пытаются передать. О состоянии здоровья Ирины ничего не известно с 20 марта, поскольку ей отказывают в общении с родными и защитой, — сообщил Лубинец.

По данным омбудсмена, политзаключенный Александр Сизиков, который имеет инвалидность первой группы по зрению, был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

— Несмотря на предоставленные адвокатом необходимые справки о прохождении подзащитным стационарного лечения, оккупационный суд все равно постановил доставить его на слушания 27 марта, но состояние политзаключенного ухудшалось, поэтому его пришлось госпитализировать в ночь на 24 марта, — написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Отдельно Лубинец выделил политзаключенного Олега Приходько, о котором ничего неизвестно, в том числе и о его состоянии здоровья. Омбудсман добавил, что у Приходько болезнь ног и хронические заболевания внутренних органов.

— В январе администрация колонии безосновательно отказала родным в свидании. Также неизвестно его местонахождение во время этапирования в Чувашию. Более того, по словам родных, 64-летнему Олегу Приходько грозит новый срок по сфабрикованному обвинению из-за отказа сотрудничать с ФСБ, — написал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что неоказание надлежащей медпомощи гражданам Украины, лишенным свободы РФ по политическим мотивам, имеет системный характер.

— Это наносит вред здоровью, угрожает жизни и может привести к летальному исходу, — написал он.

Он напомнил, что в начале февраля в российских тюрьмах умерли двое политзаключенных из Крыма: Джемиль Гафаров и Константин Ширинг. Они оба имели проблемы со здоровьем и обоим помощи не предоставили.

— Обращаю внимание мирового сообщества — РФ продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию, согласно которой, неоказание медицинской помощи приравнивается к пыткам над людьми, — написал Лубинец.

Ранее украинский омбудсмен сообщил, что Россия незаконно удерживает в своих тюрьмах 180 политзаключенных, из них 116 — крымские татары.