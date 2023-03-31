Март, 31 в 14:28

В Днепре спецназовцы СБУ ликвидировали преступную группировку, которая похищала людей.

В банду входило 10 человек, большинство из которых неоднократно были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Злоумышленники занимались разбойными нападениями и вымогательствами денег с граждан, в частности с представителей малого и среднего бизнеса. А в случае отказа угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

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Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ.

СБУ зафиксировало факт похищения преступниками местного предпринимателя, которого силой удерживали в арендованном помещении. Мужчину били и оказывали психологическое давление, чтобы получить ключи от его частного дома.

Оттуда грабители вынесли наличные в иностранной валюте на общую сумму более 1 млн грн.

Установлено, что лидером банды является местный уголовник, который ожидает наказания в СИЗО за разбой и грабежи. Именно он дистанционно руководил группировкой и согласовывал перечень потенциальных жертв.

Во время обысков у фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ст. 186 (грабеж);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения ˗ содержание под стражей.