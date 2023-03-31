Похищали и издевались над людьми: в Днепре задержали преступную банду
В Днепре спецназовцы СБУ ликвидировали преступную группировку, которая похищала людей.
В банду входило 10 человек, большинство из которых неоднократно были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Злоумышленники занимались разбойными нападениями и вымогательствами денег с граждан, в частности с представителей малого и среднего бизнеса. А в случае отказа угрожали физической расправой и уничтожением имущества.
Для маскировки преступных действий фигуранты постоянно меняли автомобили, использовали парики, поддельные автономера и фальшивые удостоверения СБУ.
СБУ зафиксировало факт похищения преступниками местного предпринимателя, которого силой удерживали в арендованном помещении. Мужчину били и оказывали психологическое давление, чтобы получить ключи от его частного дома.
Оттуда грабители вынесли наличные в иностранной валюте на общую сумму более 1 млн грн.
Установлено, что лидером банды является местный уголовник, который ожидает наказания в СИЗО за разбой и грабежи. Именно он дистанционно руководил группировкой и согласовывал перечень потенциальных жертв.
Во время обысков у фигурантов изъяли незарегистрированное оружие и другие доказательства преступной деятельности.
Задержанным сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
- ст. 186 (грабеж);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения ˗ содержание под стражей.